المُفتي: ترشيد استهلاك المياه وحمايته من التلوث من مقاصد الشريعة الإسلامية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليه والالتزام بالمخططات التي تضعها الدولة للحفاظ على الماء وحسن استخدامه والاستفادة به في مختلف مجالات الحياة.

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وقال المفتي، الجمعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه (22 مارس)، إن ترشيد استهلاك المياه وحمايته من التلوث من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية «كانت سبّاقة في التأكيد على ضرورة التوسط والاعتدال في استهلاك المياه وعدم الإسراف مُطلقا، لأن الإسراف في استعمال الماء من الأمور المذمومة، كام يعد الاعتدال والتوسط في استهلاك المياه من مقاصد الشريعة الاسلامية، فالله تعالى قد حرم علينا الإسراف في كل شيء».

وتابع: «كما تدعونا الشريعة الإسلامية إلى الحفاظ على الماء وحمايته من التلوث، حيث نبّه المولى عز وجل من أن أي إفساد في البيئة على وجه العموم وبيئة الماء على وجه الخصوص إنما من كسب البشر وتدخلهم السيئ الذي أفسد البيئة وأخل بأساسها المتوازن، كما نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عن تلويث الماء الراكد أو الاغتسال فيه».