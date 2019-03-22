شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقي بأعضاء من الجالية المصرية بـ«كرايست تشيرش» في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال زيارتها الحالية إلى مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا؛ التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأعضاء من الجالية المصرية من بينهم أئمة مساجد وأساقفة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها بالجالية، حرصها على زيارتهم خصيصًا للمواساة ونقل التعازي جراء الحادث الإرهابي الأليم، وجهت كل الشكر لهم على جهودهم التي بذلوها مع المصابين وأسر الضحايا، مشيدة بحالة التكاتف والتضامن التي لمستها من كل المصريين في هذا الموقف.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه إلى جانب أداء دورها تجاه هذا الحدث، فكان لزاما أيضًا أن تلتقى بأعضاء الجالية المصرية في كرايست تشيرش للتعرف عليهم أكثر والتحدث إليهم عن دور الوزارة وعما يجري في مصر والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم.

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى تبني الوزارة لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» وإطلاق أربع نسخ منها والإعداد للنسخة الخامسة، وكذلك مبادرة «إحياء الجذور» والتي تعد الأولى من نوعها عالميًا، للترويج السياحي وإحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر بالماضي.

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وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه انطلاقًا من إيمان وزارة الهجرة بدور شباب مصر في الخارج وسط التحديات التي تواجه الوطن، فإن الوزارة تقوم بتنظيم برامج لأبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع من المصريين المقيمين بالخارج، لزيارة وطنهم الأم مصر ومعالمها التاريخية والسياحية، والتعرف على المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للنهوض والتقدم بهذا البلد، وكذلك تنظيم دورات في الأمن القومي لهم لتصحيح أي مفاهيم أو أفكار مغلوطة قد يتعرضون لها بالخارج، فضلاً عن ربطهم بالعادات والتقاليد والقيم المصرية الأصيلة.

من جانبهم، تقدم أعضاء الجالية المصرية بخالص الشكر لوزيرة الهجرة على زيارتها إلى كرايست تشيرش ولقائها بهم، مقدرين جهودها المبذولة والمسافات الطويلة التي قطعتها لمساندتهم وتقديم الدعم للمصابين وأسر الضحايا من المصريين.

ومن جهته أيضًا، أثنى الشيخ «إبراهيم عبدالحليم»، إمام أحد المسجدين الذين تعرضوا للحادث الأليم والذي كانت زوجته من المصابين في الحادث، على زيارة وزيرة الهجرة والجهد الكبير المبذول من قبلها وقبل السفارة المصرية، قائلا: «يكفينا أننا نشعر هنا كجالية مصرية أن هناك مسؤولًا يتألم لألمنا ويشاطرنا الأحزان على ضحايانا».

وتوجه، خلال حديثه، بالدعاء للقيادة السياسية في مصر، مثمنًا جهود مواصلة مسيرة البناء والتنمية للارتقاء بوطننا العزيز.

وناقش أعضاء الجالية مع الوزيرة بعض الأمور المتعلقة بمتطلباتهم كمصريين يعيشون في الخارج، من بينها منظومة إرسال متعلقات أو أغراض إلى مصر عن طريق الشحن والضوابط المحددة لذلك.

وفي ختام اللقاء، بعث أعضاء الجالية المصرية رسالة تأييد ودعم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديرهم لجهوده في تنمية البلاد والنهوض بها ومكافحة الإرهاب، خاصة أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله.