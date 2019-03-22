شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: توجيه «السيسي» للحكومة يؤكد انحيازه للفقراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه حزب التجمع، في بيان، أصدره الجمعة، بالتحية والتقدير الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك علي توجيهه الصادر للحكومة بسحب الاستشكال الذي تقدمت به علي الحكم القضائي الصادر لصالح اصحاب المعاشات .

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التجمع الذي يضم في عضويته مؤسس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، أكد في بيانه أن هذا التوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة يعد رسالة قوية لكل المصريين، وخاصة الملايين من اصحاب المعاشات .

وأشار الحزب اليساري في بيانه إلى أن الاحكام القضائية يجب أن تحترم في دولة القانون ، وأن محاولات استغلال طعن الحكومة في بث الفرقة والياس لن تنجح في النيل من وحدة وتماسك شعبنا .

وأختتم التجمع بيانه مؤكدًا أن هذا الانحياز من السيد الرئيس لمحدودي الدخل والفقراء من أبناء الوطن يؤكد المواقف الثابتة لسيادته بدعم دولة القانون ومؤسساتها وان مصالح الوطن وابنائه فوق اي اعتبار اخر ، ووجه التجمع التهنئة للنائب السابق البدري فرغلي ولكل أعضاء اتحاد المعاشات.