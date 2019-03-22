شكرا لقرائتكم خبر عن حبس رئيس حى وسط الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية رشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة اليوم بحبس رئيس حى وسط الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية طلب وتقاضى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض أمس على رئيس حى وسط بمحافظة الإسكندرية، لطلبها وتلقيها رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها.