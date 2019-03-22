شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة مكثفة للتدريب المصرى البريطانى المشترك (أحمس -1) والان مع تفاصيل الخبر

تستمر فعاليات التدريب المصرى البريطانى (أحمس -1) والذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والبريطانية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية لنقل وتبادل الخبرات المختلفة، كذلك التدريب العملى على أعمال الاكتشاف وإبطال العمل والتدمير للعبوات الناسفة بمختلف أشكالها وباستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، كذلك التدريب على الإدارة المشتركة لأعمال القتال من مركز العمليات الرئيسي لتحقيق السيطرة الكاملة على القوات أثناء تنفيذ المهام، والتدريب على استخدام الأرض وتحركات الفرد فى الميدان، مما يعكس قدرة المقاتلين على العمل تحت مختلف الظروف والأجواء والتدريب على العمليات الصحراوية والقتال فى المدن ليلاً ونهاراً كذلك إقتحام المنشآت والمبانى التى سيطرت عليها الجماعات الإرهابية وتطهيرها وإعادة تشغيلها.

كما تفقد اللواء جيمس الينجورث قائد القوات المسلحة البريطانية بقبرص إحدى مراحل التدريب مشيداً بالجاهزية العالية والتناغم الجيد بين القوات المصرية والبريطانية مؤكداً أن التدريب يساهم فى دعم جهود التعاون المشترك لمواجهه التهديدات والتحديات التى تواجهها المنطقة ، مؤكداً على الدور المحورى لمصر فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم .