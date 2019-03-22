شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. الداخلية:71 ألف جنيه تكاليف حج القرعة وتسدد بالبنوك الحكومية والبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها إفراج السجون بموجب عفو رئاسى، السجون عن 408 ، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً ، فيما طمأن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، المسلمين المقيمين فى بلاده بأنهم سيكونون فى "أمان" رغم مجزرة المسجدين فى كرايست تشيرش .

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم:

الداخلية تعلن: تكاليف حج القرعة لهذا العام 71 ألف جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، أنه سيتم سداد كامل تكاليف حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى ، مصر ، القاهرة ) ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية بإجمالى (71,000 جنيه).

فيديو.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤبن ضحايا المسجدين بحديث نبوى.. تعرف عليه

جذبت رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، أنظار العالم إليها خلال مشاركتها فى جنازة ضحايا الهجوم الإرهابى على مسجدين فى بلادها، حيث قالت أمام آلاف المشيعين ، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال "مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، مضيفه "نيوزيلندا تنعى معك.. نحن واحد".

السجون تفرج عن 408 سجناء بموجب عفو رئاسى وشرطى

ودع 408 سجناء، السجون بموجب عفو رئاسى، استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وفى إطار مواصلة فعاليات الاحتفال ( بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52) لسنة 2019.

الأرصاد: اليوم شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة.

وزير خارجية نيوزيلندا للمسلمين: "أنتم فى أمان ببلدنا"

طمأن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، اليوم الجمعة ، المسلمين المقيمين فى بلاده بأنهم سيكونون فى "أمان" رغم مجزرة المسجدين فى كرايست تشيرش .

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"الصحة": توفير عقار المبندازول للقضاء على الديدان المعوية بالوحدات الصحية

أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير عقار المبندازول اللازم للقضاء على الديدان المعوية عند الكبار والأطفال بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، على أن يجرى صرفه للطلاب بالمدارس والوحدات الصحية .

لطلاب أولى ثانوى.. فى 20 معلومة تعرف على طريقة أداء الامتحان الإلكترونى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وخطوات أداء طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان الإلكترونى الأول، والذى ينطلق الأحد المقبل 24 مارس الجارى، الخليج 365 يقدم فى 20 معلومة وخطوة طريقة أداء الامتحان.

اتحاد الكرة يوافق على شروط أجيرى قبل أمم أفريقيا .. توقف الدورى 3 يونيو بسبب انطلاق المعسكر الأخير.. إقامة 3 وديات قبل الكان.. لائحة مكافآت جديدة للاعبين.. وجولة تفقدية لتحديد ملعب الفراعنة فى البطولة

بدأ العد التنازلى قبل موعد انطلاق بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين واستقر خافير أجيرى المدير الفنى للفراعنة بنسبة كبيرة على برنامج الإعداد الخاص بالفراعنة قبل البطولة، لاسيما وأن المنتخب بات مطالبا بحصد اللقب بعد إقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره.

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"

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الرئاسة الفلسطينية: شرعية القدس والجولان يحددها الشعبين الفلسطينى والسورى

ردا على التصريحات الأمريكية المتعلقة بالاعتراف الأمريكى بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطينى والشعب السورى.

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دخل حازم صلاح أبو إسماعيل، أحد حلفاء الإخوان المحبوس حاليا ، طرفا فى الصراع داخل التيار السلفى، خاصة بعدما وجه له قيادى بالدعوة السلفية، اتهامات بمحاولة تفكيك التيار السلفى بمساعدة جماعة الإخوان.