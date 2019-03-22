شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الغد دافىء على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 24 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من غرب وجنوب البلاد، قد تمتد إلى القاهرة وجنوب سيناء، تكون رعدية أحيانًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء .

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.