نيابة أمن الدولة تأمر بحبس رئيس حي وسط الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، بحبس رئيسة حي وسط الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها في قضية طلب وتقاضي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض أمس الخميس، على رئيسة حي وسط بمحافظة الإسكندرية، لطلبها وتلقيها رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها.
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