القبض على لص الخواتم الذهبية من شقة مهندس بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة البساتين، القبض على عاطل سرق خواتم ذهبية ومبالغ مالية من شقة مهندس اتصالات.

تلقى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا من "مصطفى.م"، 28 سنة، مهندس اتصالات، ومقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه وسرقة "2 خاتم ذهب، جهاز، لاب توب "، هاتف محمول، مبالغ مالية "9000 جنيه، 1400 دولار".

Advertisements

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حمادة.م"، 28 سنة، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، واستهدافه تم ضبطه وبحوزته "مفك حديدي، زرادية، 7 مفتاح مصطنع).

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون"، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها وأقر بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها وبعرضها على المجني عليه تعرف عليها واتهمه بالسرقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.