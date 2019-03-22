​إنجازات السيسي التشريعية: إقرار 480 قانونًا و158 اتفاقية دولية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أصدر مجلس الوزراء كتابا تحت عنوان (مصر: مسيرة الإنجازات)، يعرض موقف كافة المشروعات المُنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وحتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020، ومن المقرر أن يتم ترجمة الكتاب للغة الإنجليزية، ليرى العالم ما أنجزه المصريون.

وفي شئون مجلس النواب شهدت فترة ما قبل عام 2014، عدم استقرار الحياة النيابية، نتيجة للأحداث التي مرت بالدولة المصرية، والتي أدت إلى عدم اكتمال المؤسسات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية، وكانت تصدر قرارات بالقوانين من السيد رئيس الجمهورية إلى أن أقرها مجلس النواب بعد انعقاده.

ومنذ عام 2014 حتى عام 2018، فقد تمت الموافقة على 480 قانونًا، و158 اتفاقية دولية، و341 قرارا بقانون، كما تشاركت الوزارة مع وزارات أخرى في اعداد مشروعات القوانين واللوائح، بواقع 132 قانون، و8 لوائح، من أهمها قانون الخدمة المدنية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم تفعيل دور إدارة شئون أعضاء مجلس النواب، والمكتب الفني للوزارة.