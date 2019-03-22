​اختيار مركز البحوث الزراعية نقطة اتصال إقليمية لمنظمة "وايترو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: قال رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان إنه تم اختيار المركز كنقطة اتصال إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للرابطة العالمية لمنظمات البحوث الصناعية والتكنولوجية (وايترو).

وأضاف سليمان - في بيان اليوم الجمعة- أن الرابطة تضم 22 دولة منها المغرب والجزائر وتونس وسوريا والبحرين وجيبوتي والعراق والأردن وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والإمارات واليمن والسودان، مع العلم أن المنظمات الأعضاء بهذه المنطقة 171 عضوا من 78 دولة وإقليما على مستوى العالم.

وأشار إلى أن منظمة (وايترو) هي منظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 1970؛ لتعزيز وتشجيع التعاون بين منظمات البحث والتطوير الصناعية والتكنولوجية، وقد تأسست تحت رعاية منظومة الأمم المتحدة، وتتمتع بمركز استشاري لدى العديد من الوكالات العلمية المتخصصة.

وأوضح أن (وايترو) تهدف إلى أن تكون عامل تمكين للشراكات المواجهة نحو العمل، من أجل التنمية المستدامة، وتعزيز البحث التكنولوجي، وتبادل الخبرات في العالم كلما أمكن ذلك.

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