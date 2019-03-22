انت الان تتابع نواب عن قرار السيسي بشأن المعاشات: انتصار للضعيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نائب: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة رد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات

رحب أعضاء مجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، ووصف أعضاء المجلس قرار الرئيس بأنه انتصار لدولة القانون، حيث أكد النائب عمر وطني أن قرار الرئيس: «انتصار لدولة القانون، وإعلاء لأحكام القضاء المصري». كان الرئيس السيسي قد وجه الحكومة بسحب الاستشكال بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وأضاف وطني، أن قرار الرئيس لقضية أصحاب المعاشات لم يتوقف عند توجيهه للحكومة بسحب الاستشكال المقدم منها فى القضية، ووجه أيضًا بسرعة رد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من

وأضاف وطني، أن قرار الرئيس لقضية أصحاب المعاشات لم يتوقف عند توجيهه للحكومة بسحب الاستشكال المقدم منها فى القضية، ووجه أيضًا بسرعة رد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2020/2019.

وأكدت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قرار الرئيس يعد احتراما لدولة القانون، وانحيازا كاملا من الرئيس إلى صف أصحاب المعاشات والمواطنين البسطاء.

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ووجهت «البطران» التحية للرئيس السيسي علي هذا القرار الشامخ، وشعوره بأبناء وطنه وما يعانون منه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مطالبة كل المسئولين بالدولة أن يتخذوا رؤية الرئيس السيسي في احترام أحكام القضاء والقانون.

وأشارت وكيل لجنة الاتصالات إلى أن الرئيس السيسي يهتم دائما بإصلاح منظومة الأجور والمعاشات، وحرصه الدائم على توفير حياة كريمة لأبناء وطنه.

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وقال حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، إن الرئيس انتصر لأصحاب المعاشات، لاستشعاره للظروف الاقتصادية التى يمر بها أصحاب المعاشات، ورغبته فى تخفيف الحمل عن كاهلهم.

وينص الحكم على أحقية أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى ضمن المبالغ المحسوب عليها في المعاش بنسبة 80% من مجموع قيمته، إلا أن وزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها قدمت استشكالا على الحكم، خاصة أنه يحمل الدولة مليارات الجنيهات لتنفيذه.

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية أن توجيهات الرئيس للحكومة بوقف هذا الاستشكال هو انتصار للعدالة الاجتماعي وأصحاب المعاشات وهم الفئة الأضعف بالمجتمع.

وقال النائب تامر عبد القادر إن هذا الموقف الإنسانى ليس غريبا على الرئيس الذى يؤكد بأفعاله وقراراته أنه رئيس لكل المصريين، وأن البسطاء هم أول اهتماماته، مشيرا إلى أن هذا الموقف الإنسانى ينتصر لأصحاب المعاشات الذين تذوقوا الأمرين من أجل رفع قيمة المعاش الذى يتقاضونه لمواجهة صعوبات الحياة.

وأشار عبد القادر إلى أنه فى أغلب الأوقات لا يكفى المعاش سداد الإيجارات أو توفير الأدوية، موضحا أن أصحاب المعاشات أفنوا حياتهم فى خدمة الوطن والمواطن، وأن أقل تقدير لهم هو توفير الحياة الكريمة، قائلا: "وهو ما فعله الرئيس السيسى بقراره وتوجيهاته للحكومة بتغيير موقفها من قضية أموال المعاشات".

وحكمت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الخميس، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، كما أيَّدت حكم محكمة القضاء الإداري السابق، بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وهي الدعوى التي أقامها البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، ضد رئيس الوزراء، مطالبًا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

«الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا هو حكم تاريخي، ونهائي وبات بعد رفض كل الطعون، التي قدمتها الحكومة، ولا يجوز الطعن عليه»، هكذا قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات لـ«التحرير»، ومقيم الدعوى ضد الحكومة، تعقيبًا على الحكم اليوم.

فرغلي أكد أن «هذا الحكم يؤكد أن أي مسؤول سيحاول تعطيل أو وقف أحكام القضاء، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية».