انت الان تتابع مدة الرئاسة وإلغاء الكوتة.. ملامح حوار تعديل الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جلسات الحوار المجتمعي لتعديل الدستور.. زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 فقط.. عودة سلطة الصحافة كسلطة رابعة.. إلغاء كوتة المرأة

على مدى يومين عقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ثلاث جلسات حوارية حول التعديلات الدستورية التي يشرع البرلمان في إجرائها خلال الفترة الحالية، استمع فيها إلى أساتذة الجامعات وممثلي الإعلام سواء الصحافة أو التليفزيون، وممثلي المجتمع المدني والنقابات، والهيئات القضائية، حيث شهدت أروقة مجلس الشورى "سابقا" خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، 3 اجتماعات مطولة، قدم خلالها الحاضرون بعض الاقتراحات حول التعديلات الدستورية، كل في تخصصه، ومن بين مداخلات الحاضرين، كانت هناك بعض المقترحات جذبت الانتباه، وفي السطور التالية نعرض أهم هذه المقترحات.

فتح مدد الرئاسة اقترح الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري، فتح مدد الرئاسة، وقال خلال كلمته في جلسة الحوار الأولى لمناقشة التعديلات الدستورية: «أؤكد مشروعية التعديلات مائة في المائة»، مضيفا: «لا يوجد حظر زمني أو موضوعي على التعديلات». وبشأن

فتح مدد الرئاسة

اقترح الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري، فتح مدد الرئاسة، وقال خلال كلمته في جلسة الحوار الأولى لمناقشة التعديلات الدستورية: «أؤكد مشروعية التعديلات مائة في المائة»، مضيفا: «لا يوجد حظر زمني أو موضوعي على التعديلات».

وبشأن تعديل مدد رئيس الجمهورية، علق: «انتخاب رئيس الجمهورية لا يوجد حظر دستوري عليه، فالتعديل مشروع ودستوري»، وتابع معلقا على النص الخاص بالسماح للرئيس الحالي بتولي فترتين جديدتين ووضع قيد على أي رئيس في المستقبل، إذ قال: «نحن أمام نزاع بين تداول السلطة، وحرية الترشح والمنافسة وهو الأساس».

وأضاف: «لا يجوز القياس على الأنظمة الغربية خاصة الأمريكي، فبعض زعماء الدول حازوا على ولايات متكررة مثل ميركل»، متابعًا: «نحن أمام نزاع بين تداول السلطة وحرية الترشح والخيار للشعب، إما نفتحها أو نقيد السلطة في انتخابه للحفاظ على المساواة».

وبشأن مادة نائب رئيس الجمهورية، قال: «إما نلغيها فلا داعي له، أو تكون في سلطة وجوبية تلزم الرئيس باختيار نائب».

وأيد الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق بالمنصورة، التعديلات الدستورية المقترحة على زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 فقط قائلا: «المدة الحالية غير كافية، فإذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات، ولا يستطيع تنفيذ خططه، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية».

وأوضح: «تأييده لمد فترة الرئاسة مرتبط بأننا أحيانا نجد فراغا دستوريا»، مؤكدًا حق الرئيس الحالي أن يترشح، وهو حق دستوري لأي مواطن».

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سلطة الصحافة

طالب عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة أن ينص الدستور في تعديلاته الجديدة على عودة سلطة الصحافة كسلطة رابعة، وقال: "نحن نريد تفعيل دور السلطة الرابعة والتشديد عليه"، فما كان من رئيس المجلس إلا أن رد: "أنت تؤكد على أمر مؤكد فأنتم سلطة شعبية".

وأعرب سلامة عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة، مؤكدا أنها جزء عزيز من الوطن، ودعا إلى المساواة وفقا للقانون. وفي المادة 160 قال: "أتفق مع إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت في حالة الفراغ".

وأكد سلامة رفضه لما جاء في المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال، وقال: "أنا ضد هذا النص تماما"، مشيرا إلى أن بها قدرا كبيرا من التحايل، وفيما يخص 244 الخاصة بالشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، دعا إلى أن يكون ذلك محددا بفترة مؤقتة، ولا بد أن نرسخ فكرة الكفاءة أيا كان جنسهم أو دينهم لتأهيل المجتمع لقبول مثل هذه الأشياء.

واتفق نقيب الصحفيين السابق مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، ويكون له آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة.

إلغاء كوتة المرأة

اعترض المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، على نص المادة 102 من التعديلات المقترحة التي تنص على: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".

وأوضح "سلطان" أن التعديل الوارد فيه هذه المادة تشوبه مخالفة للمادة 53 من الدستور الحالي، التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين.

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