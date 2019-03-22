شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تستجيب لشكاوى «صوتك مسموع» وتزيل مخالفات بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة التنمية المحلية جهودها في الإستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن الوزارة استجابت عبر مبادرة «صوتك مسموع» خلال اليومين الماضيين لعدد من شكاوى المواطنين، حيث تم رفع مخلفات وقمامة في قرية ميت جراح بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وإزالة تراكمات بعزبة العلايلى بمحافظة كفر الشيخ، وقرية محلة كيل بأبوحمص بالبحيرة، بالإضافة إلى قيام حى المعادى بحملة موسعة وإغلاق عدد من الكافيهات المخالفة بشارع الخمسين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها.

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وأضاف الوزير أنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء والمدن بالمحافظات بتطبيق القانون بحزم على أي مخالفات وحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم بصورة مباشرة، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة شنت حملة مكبرة تجاه بناء مخالف بأحد العقارات بشارع مستشفى الصدر بالمحافظة حيث تم تفكيك الشدة الخشبية وإيقاف الأعمال فوراً .

وأضاف أنه في إستجابة سريعة أيضاً لأهالى قرية دمرو بسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ وتم إدراج طريق عزبة الكوم بسيدى سالم بالبر البحرى في خطة الرصف للعام المالى الجديد، وتم تمهيد طريق العمار بالمنطقة من الناحية البحرية وجارى الإنتهاء من رصفه .

وناشد الوزير كافة المواطنين بالتواصل مع مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهى: رقم «الواتس أب»: وهو ( 01150606783)، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»: بعنوان ( صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo)، رقم الخط الساخن: (15330) والبريد الإلكترونى: ([email protected]).