شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تنتهي من مراجعة حصر التغيرات على الجزر النيلية وتدقيق بيانات التعديات على النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إنتهت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع التخطيط وقطاعات الوزارة المختلفة من مراجعة دراسة مركز المعلومات في حصر جزر نهر النيل والتغيرات التي تمت عليها في الفترة من 2000-2018، وشملت المراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتقرير دراسة التعديات على جزر نهر النيل. والإنتهاء من تصميم وتنفيذ تطبيق البوابة الجغرافية الخاصة بأعمال الحماية من أخطار السيول وإستخدامه من الجهات التنفيذية.

وقالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أنه في إطار تحسين نماذج التنبؤ بالفيضان تم ختام المرحلة الأولي من تطوير نموذج التنبؤ والمحاكاة لنهر النيل بالتعاون مع جامعه Hull بإنجلترا بمشاركة فريق عمل مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وذلك بالتعاون مع مشروع ستارز بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قيام القطاع بتدقيق ومراجعة مؤشرات التقرير الثالث للمجلس العربي للمياه لعام 2015 بالتنسيق مع ممثلي الشراكة المصرية المائية وقطاعات الوزارة المعنية.

أضافت إيمان السيد، ان قطاع التخطيط إستقبل صور القمر الصناعى «ميتيوسات» وتحليلها بصفة يومية وأرشفتها، مع التشغيل اليومي للبرامج والنماذج الرياضية الخاصة بتقدير كميات الأمطار من الصور الجوية على منطقة حوض النيل ضمن أنشطة التعاون مع دول الحوض. ومتابعة تشغيل البرامج الهيدرولوجية المختلفة الخاصة بمحاكاة السلوك الهيدرولوجى لمنطقة حوض نهر النيل .

وأوضحت رئيس قطاع التخطيط إنه تم اصدار تنبؤات يومية للأمطار باستخدام النماذج الجوية ETA-MM5-WRF. إلى جانب إعداد نشرات تنبؤ بالأمطار لعدد سبع دول (تشاد- تنزانيا – الصومال – روندا- اوغندا – زنزبار – جنوب السودان ). إعداد التقارير الدورية (يومية-أسبوعية) لمتابعة حالة الامطار والمحطات وخزانات أعالي النيل وإصدار تقارير بوصف حالة الفيضان إلى جانب عمل تنبؤات بإيراد نهر النيل.

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يأتي ذلك بينما تلقي الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا بشأن إنجازات قطاع التخطيط على مدى الشهرين الماضيين موضحا إنه تم التنسيق وأخذ الموافقات اللازمة لتوقيع إتفاقية قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع «تحسين نوعية المياه بمصرف كوتشنر» بمبلغ 69 مليون يورو.، والتي تستهدف السيطرة على التلوث المياه في مصرف كتشنر وتحسين نوعية المياه به وزيادة جودة مياه الري الصالحة للزراعة والحد من وصول الملوثات التي تهدد الموارد المائية في المصرف.

وأشارت إلى الموافقة على تنفيذ مشروع مشترك بين مصر وألمانيا الإتحادية لإعداد لبرنامج إقليمي لنقل الخبرات المصرية في مجالات إدارة المياه مشيرا إلى أن إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والدكتور أيمن عياد مدير برنامج المياه والمرافق بمكتب الاتحاد الأوروبي بالقاهرة قاما بزيارة مركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والرى.

ولفتت رئيس قطاع التخطيط إلى إنه تم بدء تنفيذ برنامج تبادل الزيارات بين المزارعين ضمن فعاليات الحملة الخاصة بترشيد استهلاكات المياه والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث والتعديات (مسابقة حافظ عليها...تلاقيها)، وذلك لتبادل الخبرات وإظهار الممارسات المتميزة في مجال ترشيد المياه في الزراعات المروية في مجالات- تطبيق نظم الري الحديث- الري بالرش التي يقوم بها المزارعون.

وأضافت «إيمان السيد»، تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمناقشة لإيجاد حلول لدفع العمل بمشروع رفع وبناء القدرات لفريق عمل التنبؤ تم التدريب على استخدام نموذج دعم القرار الخاص بالسد العالي وهو واحد من الأدوات الهامه في مركز التنبؤ. ودفع عملية التنفيذ لمشروع دراسة جدوى استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل طلمبات الري والصرف الممول من بنك التنمية الإفريقي.

ولفتت رئيس قطاع التخطيط إلى قيام عدد من الفنيين بدول حوض نهر النيل ومتدربين مصريين بزيارة مركز التنبؤ وذلك في إطار تنظيم الدورة السنوية ٢٣ في مجال هندسة هيدروليكا الانهار والتي ينظمها معهد بحوث الهيدروليكا، حيث تم إستعراض انشطة المركز والتى تهدف إلى دعم متخذى القرار بالبيانات والمعلومات التي تساعد على تعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة.