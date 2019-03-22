شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 2 مليون و768 ألف مواطن منذ انطلاق «100 مليون صحة» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من مسح 2 مليون و768 ألفا و216 مواطنا بحملة الـ100 مليون صحة للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، منذ انطلاق الحملة في الأول من مارس الحالي.

ومن المقرر استمرار الحملة في المحافظة لمدة شهرين تنتهي نهاية أبريل القادم، حيث تستهدف إجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا من الجنسين، بداية من سن 18 عامًا، وصرف العلاج بالمجان للمصابين، بحسب «غراب».

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وطلب المحافظ على المشاركين في الفرق الطبية للحملة حسن استقبال المواطنين ومعاملتهم معاملة طيبة والتواصل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات والمعوقات أمام تنفيذ الحملة لتحقيق المستهدف منها والقضاء على فيروس «سي».

ومن جانبه، قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن مبادرة «100 صحة» الرئاسية شهدت منذ انطلاقها في الشرقية إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح المختلفة الثابتة والمتحركة، تخطى نسبة المستهدف اليومي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج فيروس «سي» بلغت 3308 حالات، و28 ألفا و555 حالة أمراض غير سارية ( ضغط- سكر ).

وأشار إلى أن المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية تواصل استقبال المواطنين لإجراء المسح الطبي عليهم من خلال 1365 فرقة طبية، منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تصل للمواطنين في منازلهم وفي أماكن عملهم وتنتشر في دورالعبادة ومراكز الشباب.