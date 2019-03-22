شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش»: الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 150 ألف م3 العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن القطاع الشمالي للمنطقة يشهد الانتهاء من مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 150 ألف م3 /يوم، خلال العام الجاري، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية منها إلى ٢٥٠ ألف م3/يوم، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها.
وأضاف الفريق مهاب مميش، في بيان، أن المرحلة الأولى من مخطط الطرق في القطاع الشمالي بشرق بورسعيد الجديدة سيتم الانتهاء منها بطول ٦٠ كيلومترا طولية ومرحلة ثانية تبلغ ٤٠ كيلومترا بمساحة إجمالية ١٠٠ كيلومتر طولية.
وعن موقف محطة الصرف بشرق بورسعيد، أكد الفريق مميش وجود محطة معالجة حالية بقدرة ٥٠٠ م3/يوم مشيرا إلى الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع محطة المعالجة الأخرى بطاقة ١٥٠ ألف م3/يوم بنهاية العام ٢٠٢٠، وسيتم تنفيذ المرحلة عاجلة منها بطاقة ٢٥ ألف م3/يوم و٤ محطات رفع وشبكات ري بجانب شبكات صرف.
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