شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يلتقي ممثلي شركات متخصصة فى مشروعات المرافق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع ممثلى شركات متخصصة في مشروعات المرافق، لبحث فرص التعاون في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، ومحطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان ترحب بالتعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص، والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها، من خلال آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص، أو آليات إنشاء وتشغيل مشروعات البنية التحتية، موضحاً أن هذا التعاون يمكن أن يتم من خلال المشاركة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة بالاشتراك مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا المشاركة في مشروعات القطاع بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، على أن يتم في المرحلة الأولى، الاتفاق على مجموعة من المشروعات، بحيث يتم عمل دراسات جدوى فنية ومالية لها، بالتعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص، وهذا توجه هام تسلكه الدولة حالياً، وكذا وزارة الإسكان.

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من جانبهم، أبدى ممثلو الشركات، استعدادهم للتعاون مع وزارة الإسكان، والمشاركة في الفرص المختلفة، سواءً بالتمويل والتنفيذ والإدارة، وذلك من خلال آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات في الفترة السابقة مع العديد من شركات القطاع الخاص المصرية والدولية، وجارٍ استكمال التعاون بهدف تحديد مجموعة من محطات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحى، ومحطات تنقية مياه الشرب، وجارٍ حالياً استكمال الدراسات الفنية والمالية الخاصة بها.

وخلال الاجتماع، كلف الدكتور عاصم الجزار، مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بموافاة الشركات المُهتمة بالتعاون مع الوزارة، بالمشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، وجميع البيانات المطلوبة، لاستكمال الدراسات للوصول إلى الإطار التنفيذى، والاستفادة من أوجه التعاون خلال مدة زمنية محددة، تتماشى مع معدلات التنفيذ، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.