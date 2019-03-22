شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر ترأس الجلسة الرئيسية لمؤتمر دول الجنوب الأممي بالأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى جانب وزير خارجية بنجلاديش، الجلسة الرئيسية النقاشية الأولى حول مزايا وفرص التعاون بين دول الجنوب، خلال رئاستها وفد مصر في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى.

وينعقد المؤتمر في العاصمة الأرجنتينية (بوينس أيرس) بمشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ونحو 1000 شخص من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وشارك في الجلسة كل من دونجى تشو، نائب وزير الزراعة الصينى، وخورخي موريرا دا سيلفا، مدير إدارة التعاون والتنمية في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وكورنيليا ريختر، نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بحضور رؤساء وأعضاء الوفود الرسمية والبالغ عددهم 110 دول والمؤسسات الدولية، منها منظمة العمل الدولية.

بجانب عدد من منظمات الأمم المتحدة المعنية بالحد من الفقر والتنمية ومكافحة الإرهاب، والسفير أمين مليكة، سفير مصر لدى الأرجنتين، ورندة حمزة، خبير أول استراتيجي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقالت «نصر» إنه منذ إعلان خطة عمل بوينس آيرس (BAPA+40)، المعنية بتعزيز التعاون التقني ما بين دول الجنوب، قطعت دول الجنوب العالمي شوطا طويلا في تعزيز التعاون المتبادل وتبادل الخبرات، مشيرة إلى أنه يمكن مشاركة حلول مبتكرة وفعالة تتميز بانخفاض التكلفة وقابلية التنفيذ مع التحديات المشتركة التي تواجه دول الجنوب.

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ودعت الوزيرة إلى تعزيز التعاون على أساس القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، لدعم جهودها لتحقيق التنمية.

وأوضحت أن تبادل الخبرات التنموية بين البلاد من خلال التعاون بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب، يعزز القدرات ويزيد من النمو ويدخل أفكارا مبتكرة تدعم دول الجنوب، ويسمح لشركاء التنمية بالانضمام إلى مبادرات دول الجنوب، ويتيح فرصا جديدة للتعاون، حيث يقدم مزيجًا من التمويل ونقل الخبرات التي لم تكن موجودة، ما يساهم في اكتساب الشركاء من دول الجنوب المهارات والخبرات التي تمكنهم من زيادة التنمية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن هناك أدلة جوهرية تبيَن أن التعاون فيما بين دول الجنوب يساهم في تسريع التقدم المحرز في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وتحدثت عن أهمية إنشاء مراكز للابتكار وآليات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، في إطار التعاون التقنى بين دول الجنوب.

من جانبه، أكد خورخي موريرا دا سيلفا، مدير إدارة التعاون والتنمية في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال مبادرات التعاون بين دول الجنوب.

وأشارت كورنيليا ريختر، نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إلى أن الصندوق يعمل مع دول الجنوب على مواجهة تحديات تغيرات المناخ والفقر والجوع من خلال آليات الزراعة المستدامة، موضحة أن المؤسسات الدولية تعتبر التعاون فيما بين دول الجنوب مع التعاون الثلاثي فرصة عظيمة لتحقيق النتائج.

وخلال الجلسة، أكد ممثل منظمة العمل الدولية، أن توفير فرص العمل الكريم والمستدام من خلال دعم مبادرات التعاون الجنوبي الجنوبي.