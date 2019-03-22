شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت دافئ شمالا حار جنوبا.. والقاهرة 24 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على اغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من غرب وجنوب البلاد قد تمتد إلى القاهرة وجنوب سيناء تكون رعدية أحيانا.

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والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر ين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «15- 24»،، إسكندرية «13- 20»، قنا «13 – 32»، الأقصر «16– 34»، أسوان «17– 35» .