شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حضور جنازة «شهداء المسجدين».. «مكرم» تلتقي وزير الدفاع النيوزيلندي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلا من وزير الدفاع، رون مارك، ممثلا عن الحكومة النيوزلندية، ولياني دالزيل، عمدة مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، خلال زيارتها الحالية لنيوزيلندا لمواساة أسر الشهداء المصريين الذين راحوا ضحية حادث كرايست تشيرش الإرهابي.

ونقلت «مكرم» لوزير الدفاع النيوزيلندي تقدير ودعم الدولة المصرية لدور دولة نيوزيلندا في التعامل مع الحادث، مؤكدة أن المجتمع النيوزيلندي مجتمع متحاب ودود، وأنها لمست اندماج المصريين فيه خلال زيارة سابقة لها إلى مدينة أوكلاند، حيث شاهدت المحبة والاحترام في تعامله مع كافة الجنسيات والأطياف بصفة عامة ومع الجالية المصرية بصفة خاصة.

كما أعربت وزيرة الهجرة، خلال لقاء العمدة، عن شكر وتقدير الحكومة المصرية لنظيرتها النيوزيلندية لما بذلته من جهد تجاه أسر الضحايا والمصابين جراء الحادث الأليم، وما تم اتخاذه من إجراءات فورية ضد مرتكب هذا الحادث.

ولفتت إلى تأكيد الدولة المصرية على مبادئ التعايش والتسامح وقبول الآخر بين الجميع دون تمييز، وأشارت في هذا الصدد إلى دور وزارة الهجرة المصرية في نشر التوعية اللازمة بين الشباب المصري في الخارج، من خلال تنظيم برامج لزيارة مصر لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين المصريين، بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية، وما يتضمنه ذلك من عقد دورات في الأمن القومي لتوعيتهم تجاه تحديات الوطن، وما يحيط به من مخاطر، علاوة على تصحيح الأفكار المتطرفة والمغلوطة التي قد يتأثرون بها من حولهم.

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من جانبه، ثمن وزير الدفاع النيوزيلندي، جهود السفيرة نبيلة مكرم في متابعة تداعيات الحادث والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك قطعها لمسافة طويلة من مصر إلى نيوزيلندا لنقل التعازي ومساندة أسر الضحايا والاطمئنان على المصابين.

وأثنى مارك على زيارته الأخيرة إلى مصر ولقائه مع وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية النيوزلندية وطيدة ولها تاريخ ممتد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ إن هناك نحو 200 نيوزيلندي تم دفنهم في أرض مصر إزاء الحرب.

ولفت إلى مشاعر الود والمحبة والاحترام التي يكنّها الشعب النيوزلندي إلى المصريين، وشدد كذلك على أن نيوزيلندا دولة هجرة حاضنة لكل الثقافات والجنسيات والأديان ودائما تدعو للتعايش والتسامح، واصفًا حادث كرايست تشيرش الإرهابي بـ«الصدمة» التي أصابت الجميع.

فيما أكدت عمدة مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية على احتضان نيوزيلندا لكافة الثقافات والديانات والجنسيات باختلافها دون تفرقة، مشيرة إلى أن الحادث الإرهابي برغم ما تركه من جرح عميق في نفوس الجميع، إلا أنه أكسب المجتمع النيوزيلندي بمختلف أطيافه مزيدا من التماسك والترابط لنبذ أي أفكار تعادي قبول الآخر.

وفي الإطار نفسه، تبادلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع عمدة مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية الحديث حول ملفات الهجرة والمهاجرين كون عمدة المدينة كانت تتقلد منصب وزيرة المغتربين والمهاجرين النيوزيلنديين سابقا.