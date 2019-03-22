شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت جامعة الإسكندرية للمشاركة في «المعرض الدولي للكتاب» 25 مارس؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إنهاء الاستعدادات الخاصة بمشاركة جامعة الإسكندرية هذا العام 2019 في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب بدورته الخامسة عشر، والذي سيقام في الفترة من 25 مارس إلى 7 إبريل المقبل بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين.

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وقال «يوسف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الجامعة تقوم هذا العام ممثلة في وحدة المكتبة الرقمية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بتقديم نسخة مجانية من برنامجEndNote للزوار من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين، كما سيتم تقديم عروض مميزة لما تقتنيه مكتبات الجامعة وخاصة المكتبة المركزية من مخطوطات ومقتنيات نادرة بالإضافة إلى استعراض الخدمات المتميزة التي تقدمها وحدة المكتبة الرقمية، وأيضا عرض مميز للمجلات العلمية المختلفة والصادرة عن كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى عرض الكتب والموسوعات العلمية لأساتذة الجامعة الحاصلين على جائزة جامعة الإسكندرية للتأليف العلمى المتميز، مشيرا إلى أنه سيتم عرض ٤٣ مجلة علمية دولية.

وأوضح أنه نظرا للدور المحوري الذي تلعبه جامعة الإسكندرية في إثراء الحركة العلمية والثقافية بين مجتمعات هذا الوطن العظيم، وجه الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، بتوفير جناح خاص لجامعة الإسكندرية ضمن أجنحة المعرض لهذا العام، والذي سيتم من خلاله إبراز العديد من الأنشطة والخدمات المعلوماتية التي تقدمها الجامعة من خلال قطاعاتها المختلفة والمتمثلة في مكتبتها المركزية ومكتبات الكليات والمعاهد التابعة لها، وكذلك الخدمات التي تقدمها وحدة المكتبة الرقمية، بالإضافة إلى المجلات العلمية لكليات ومعاهد الجامعة وتطويرالمجلات والدوريات العلمية المتنوعة التي تصدرعن الجامعة، وأيضا مكتب النشر العلمي بالجامعة والبرامج الجديدة وخاصة ذات الشراكات مع الجامعات الاجنبية التي تتميز بها جامعة الاسكندرية.

ولفت نائب رئيس الجامعة إلى أنه من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام إقبالا غير مسبوقا من الزوار، حيث ستستضيف أجنحة المعرض المتنوعة عدد من الهيئات الحكومية والعربية البارزة، علماً بأن ضيف شرف المعرض هذا العام هو معهد المخطوطات العربية وسوف يضم حوالى 50 دار نشر مصرية وعربية ويحتوى على اربع أجنحة لدول عربية منها الكويت والإمارات وسوريا وفلسطين وكثير من الهيئات الحكومية والعربية ومنها جامعة الإسكندرية ووزارة الاثار والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمركز القومى للترجمة.