‏‫الداخلية: 25 مارس تحصيل رسوم الفائزين بقرعة الحج وعدم السداد بمثابة تنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، موعد تحصيل رسوم الفائزين بقرعة الحج لعام 1440 هـ / 2019م على أن يكون يوم 25 مارس من الشهر الجاري.

ويبدأ سداد كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية "الأهلي، مصر، القاهرة" ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية مدفوعات حكومية، مدفوعات قرعة الحج"، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 25/3/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 4/4/2019، ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف حج هذا العام وهى مبلغ (57,800 جنيه) فقط سبعة وخمسون ألف وثمانمائة جنيه مصري، إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (13,200 جنيه) فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان جنيه مصري، بإجمالي (71,000 جنيه) فقط واحد وسبعون ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى مبلغ (9,500 جنيه) فقط تسعة آلاف وخمسمائة جنيهاً ما يعادل مبلغ (2000 ريال سعودي) لمن سبق له أداء الفريضة خلال الأعوام الخمسة السابقة، وذلك وفقاً لتعليمات السلطات السعودية في هذا الشأن لكل فائز على حده فيما عدا حالات المحارم والمرافقين الوجوبيين.

وأكدت وزارة الداخلية، بأنه يتم السداد سوياً وذلك بموجب بطاقتي الرقم القومي، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية لسابقة الحج المقررة على المسار الإلكتروني السعودي.

وأوضحت وزارة الداخلية، بأن عدم سداد التكاليف خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 25/3/2019 حتى يوم الخميس الموافق 4/4/2019 بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، وفى حالة الاعتذار بعد سداد الرسوم يتم رد التكاليف للفائز بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات، أما بالنسـبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقوم الفائز بتقديم طلب للإدارة العامة للشئون الإدارية للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران يفيد عدم سفر الحاج لاتخاذ اللازم بشأنه، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.