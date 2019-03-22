ضبط عصابة استولت على 110 آلاف جنيه من سيارة شركة هواتف محمولة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على 3 أشخاص، لقيامهم بسرقة 110 آلاف جنيه، من داخل سيارة شركة هواتف محمولة، حال توقفها بدائرة قسم شرطة أول السلام.

تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من "وليد.ص"، 41 سنة، سائق بإحدى شركات الهواتف المحمولة والشاشات التليفزيونية، ومقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره (110469 ألف جنيه)، من داخل سيارة الشركة عمله حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "إسلام.و"، 23 سنة، مندوب مبيعات بالشركة محل عمل المُبلغ وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "إسلام.م"، 19 سنة، سائق، و"عبد الرحمن.إ"، 21 سنة، عاطل.

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وأقر بأنه حال تواجده صحبة المُبلغ على أحد المقاهي، قام بمغافلته والاستيلاء على مفتاح تشغيل السيارة، وسلمه للمتهمين الثاني والثالث، واستوليا على المبلغ المالي المشار إليه، ولاذوا بالفرار، مستقلين سيارة ميكروباص.

وأضاف بأن المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الثالث بمحافظة المنيا، وبإرشاده تم ضبط المتهم الثاني حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.