ضبط لص تخصص في سرقة هواتف "المعازيم" بقاعات الأفراح بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادي، القبض على عاطل لسرقته هواتف المواطنين من داخل قاعات الأفراح بالمعادي.
بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة المعادي، من "أحمد.إ"، 24 سنة، محاسب، بأنه حال تواجده بإحدى قاعات الأفراح الكائنة بمنطقة أبراج عثمان بدائرة القسم اكتشف سرقة هاتفه المحمول.
كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "عادل.ع"، 30 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم والقبض عليه، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وبمناقشته اعترف بسرقة هاتف محمول من "أبو بكر.أ"، 25 سنة، محاسب حال تواجده بذات القاعة.
وبإرشاده تم ضبط الهاتفان المستولى عليهما، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتفان واتهماه بالسرقة، حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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