"بأسلوب الخطف ".. ضبط تشكيل عصابي لسرقة حقائب السيدات بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من ضبط سائقين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات، بأسلوب الخطف بمنطقة المعصرة.

ورد بلاغ لقسم شرطة المعصرة، من "إيناس.أ"، 60 سنة، ومقيمة بحدائق حلوان دائرة القسم، مفاده بأنها حال سيرها بالمنطقة سكنها فوجئت بمركبة نارية " توك توك " يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبتها، وبداخلها (هاتف محمول، مبلغ مالي، بطاقة رقم قومي، بعض الأوراق ومتعلقاتها الشخصية) وفرا هاربين.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن الهاتف المحمول المستولى عليه بحيازة "ضاحي.ع"، 43 سنة، عامل بإحدى شركات الرخام - كائنة بدائرة القسم، أمكن ضبطه وبمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول نفى علمه بكونه من متحصلات حادث سرقة وقرر بشرائه من كل من "مصطفى.أ"، 23 - سائق، "أحمد.أ"، 23 سنة، سائق، ومقيمين بدائرة قسم شرطة المعادي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك " ملك وقيادة الأول" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما مبلغ مالي "1000 جنيه" من متحصلات الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتخلصهما من الحقيبة المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام وإنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.