محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت مباحث التموين بالقاهرة، مندوب مبيعات انتحل صفة صيدلي، وبحوزته 15 ألف قرص منشط بمنطقة الأزبكية. تعود الواقعة عندما تمكن العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة، من ضبط مندوب مبيعات حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة لقيامه بممارسة مهنة صيدلى بدون ترخيص وحيازة كمية من المنشطات مجهولة المصدر قدرها "15600 قرص منشط مجهول المصدر" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصيدلي المزيف" في قبضة الأمن بـ 15 ألف قرص منشط بالأزبكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.