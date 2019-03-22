مباحث القاهرة تُحبط سرقة بضائع قيمتها 3 ملايين جنيه من مخزن محولات كهرباء ببدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من إحباط محاولة فرد أمن وعاطل، الاستيلاء على بضائع تصل قيمتها لـ 3 ملايين جنيه، من مخزن تابع لمصنع محولات كهرباء بدائرة قسم شرطة بدر بموجب تصريح استلام مزور.

تلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من مدير أمن أحد مصانع محولات الكهرباء، بأنه تبلغ له من سائق بذات المصنع بقيام كل من "حسين.ع"، 31 سنة، فرد أمن بالمصنع عمل المبلغ، مطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي في قضايا " تبديد، إيصال أمانة"، "محمود.ا"، 34 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بالاتفاق معه على سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخل مخزن تابع للمصنع كائن بالمنطقة الصناعية باستخدام تصريح استلام بضاعة (مزور).

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة أسفرت عن ضبطهما حال قيامهما بتحميل كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية أعلى سيارتين نقل (قيادة سائقين حسنى النية) وبحوزتهما (تصريح استلام بضائع بقيمة 150 ألف يورو منسوب صدوره للمصنع محل عمل المبلغ "مزور"، طبنجة صوت و2 خزينة و44 طلقة صوت) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الأول بأنه نظرًا لعمله بالمصنع اختمرت في ذهنه فكرة تزوير التصريح المضبوط بحوزته للاستيلاء على البضائع المدونة بالتصريح من داخل المخزن التابع للمصنع عمله، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني وقاما باستئجار السيارتين المضبوطتين والتوجه للمخزن لاستلام ونقل البضائع المشار إليها، وبمواجهة الثاني بأقوال الأول أيدها وأقر بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.