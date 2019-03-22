"فوجئ الحارس بها لا تتحرك".. اللحظات الأخيرة لـ"زيزي" أنثى الخرتيت قبل نفوقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة مها صابر، مدير إدارة حدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، تفاصيل اللحظات الأخيرة والأيام الأخيرة لأنثي الخرتيت "زيزي" قبل نفوقها.

وقالت صابر لمصراوي، إنه تم اكتشاف حالة نفوق انثي الخرتيت المعروفة باسم زيزي، من قبل حارسها حين جاء لفتح بيت المبيت لأعطائها الطعام، لافتة إلي أن "حالتها كانت سيئة قبل النفوق بيومين وكانت كثيرة الترجيع مما دفع الطاقم الطبي لإعطائها الغذاء عن طريق الحقن".

وأشارت صابر، إلى أن "زيزي" كانت في الأونة الأخيرة لا تستطيع أكل الخضر مثل السنوات الماضية بسبب كبر عمرها، موضحة أنها كنت تتغذي على الفيتامين والجزر وكان يقطع لها قطع صغيرها حتي تستطيع أكله.

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وقالت مدير إدارة حدائق الحيوان ، إن "زيزي تعيش في حديقة الحيوان منذ عام 1984، وتركت انطباع متميز خلال السنوات الأخيرة على حديقة الحيوان بالجيزة باعتبارها حيوان نادر".

ولفتت إلى أن الحديقة استقبلت "زيزي" وهي بعمر العشرين عامًا.

يذكر أن زيزي من مواليد عام 1965 من دولة التشيك، كانت بصحبة أنثى أخرى، وتم جلب لها ذكر من دولة مجاورة لكن الأنثى توفت في 2001 والذكر لم يستطيع التزواج معها في بقيت وحيدة بحديقة الحيوان في الجيزة