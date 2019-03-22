​أنشطة مكثفة للتدريب المصري البريطاني المشترك "أحمس -1"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت القوات المسلحة عن استمرار فعاليات التدريب المصرى البريطاني ( أحمس -1) والذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والبريطانية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنجاح.

وقالت القوات المسلحة فى بيان اليوم، إن التدريب تضمن عقد العديد من المحاضرات النظريه لنقل وتبادل الخبرات المختلفة، والتدريب العملى على أعمال الإكتشاف وإبطال العمل والتدمير للعبوات الناسفة بمختلف أشكالها وبإستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.

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كما تضمن التدريب، على الإدارة المشتركة لأعمال القتال من مركز العمليات الرئيسي لتحقيق السيطرة الكاملة على القوات أثناء تنفيذ المهام، والتدريب على استخدام الأرض وتحركات الفرد في الميدان، مما يعكس قدرة المقاتلين على العمل تحت مختلف الظروف والأجواء والتدريب على العمليات الصحراوية والقتال فى المدن ليلاً ونهاراً كذلك اقتحام المنشآت والمباني التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية وتطهيرها وإعادة تشغيلها .

كما تفقد اللواء جيمس الينجورث قائد القوات المسلحة البريطانية بقبرص إحدى مراحل التدريب . مشيداً بالجاهزية العالية والتناغم الجيد بين القوات المصرية والبريطانية.

وقال إن التدريب يساهم في دعم جهود التعاون المشترك لمواجهه التهديدات والتحديات التى تواجهها المنطقة، مؤكدًا على الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.