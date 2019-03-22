​وكيل البرلمان: قرار السيسي بسحب استشكال أصحاب المعاشات "انحياز للفقراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بسحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، قائلًا: "الرئيس السيسي دائماً ينحاز للفقراء والطبقة المتوسطة وينتصر إلى سيادة القانون".

وتابع وهدان في بيان صحفي له، اليوم الجمعة: "القرار الحكيم منح حقوق لـ9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات المهدرة منذ عام 2006"، وأن "مصر خرجت من النفق المظلم إلى الوضع الاقتصادي المستقر، والخير كله قادم للشعب المصري البطل الذي تحمل قرارات الرئيس والحكومة".

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي "يحاول تعويض المصريين الذين تحملوا معه القرارات الإقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات"، مؤكدًا أن هذا القرار من الرئيس السيسي لاقى ترحيباً واسعاً من الشعب المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.

وأضاف وهدان أن الرئيس السيسي كلف وزارة المالية ببحث زيادة أجور موظفي الدولة ابتداء من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس يبحث أن تكون المنحة الخاصة بعيد العمال شريحة ثابتة مقننة سنوياً وليست منحة غير ثابتة.

وأكد وكيل مجلس النواب أن مصر بدأت تشهد انخفاضاً في أسعار الفواكه والخضروات وكذلك اللحوم، وانخفاض أسعار الدولار، مشددًا أن ذلك "يدل على وجود منظومة للإصلاح في كافة قطاعات الدولة والمواطن بدأ يشعر بالتحسن".