"الوحيدة بالشرق الأوسط".. تفاصيل نفوق "زيزي" أنثى الخرتيت في حديقة الحيوان​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، نفوق أنثي الخرتيت "زيزي" أمس الخميس، بسبب الشيخوخة.

وقال رجائي لمصراوي، إن "زيزي" كانت الوحيدة في مصر والشرق الأوسط ونفقت بسبب الشيخوخة بعدما بلغت من العمر 54 عامًا، متابعًا: "خسارة زيزي لا تعوض من كافة الجوانب بداية من عدم توفرها في العالم والذي يشهد وجود 3 إناث حاليًا بعد نفوق زيزي".

وأضاف أن "زيزي دخلت في مرحلة الشيخوخة منذ 5 سنوات، والعمر المناسب لحيوان الخرتيت يتراوح بين 40 و50 عامًا"، موضحا أن "القائمين على الحديقة كانوا يحرصون على حياتها باعتبارها نوعًا فريدًا".

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وأشار رئيس الإدرة المركزية إلى أن "زيزي كانت مقصدًا لكل أبحاث الدراسات الأفريقية والأوروبية لما لها من عمر تخطي حاجز الـ48 عاما".

وكشفت الدكتور مها صابر مدير إدارة حدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تفاصيل وفاتها.

وقالت صابر لمصراوي: "دخل الحارس للاطمئنان عليها أمس وتقديم الغذاء لها، فوجدها لا تتحرك، فأبلغ الفريق الطبي للكشف عليها داخل بيت المبيت فوجدوها نقفت منذ ساعة".