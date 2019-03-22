غلق 40 منشأة طبية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:​

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 40 منشأة طبية مخالفة في 6 مناطق بنطاق المحافظة؛ لإدارتها بدون ترخيص وعدم توافر متخصصين بهم، كما أصدر قرارًا بغلق جناحين للعمليات غير مؤهلين بمراكز للولادة في الهرم و6 أكتوبر.

وقال المحافظ -وفق بيان اليوم الجمعة- إن قرارات الغلق جاءت من خلال حملات التفتيش التي قامت بها مديرية الصحة على المنشآت الطبية بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة، والتي أسفرت عن غلق 8 مراكز صحية بمركز ومدينة أوسيم، و16 منشأة طبية بمركز ومدينة البدرشين، و9 منشآت بمركز ومدينة أبو النمرس، و5 منشآت بمركز ومدينة منشأة القناطر، ومنشأة واحدة بكلًا من حي بولاق الدكرور ومركز ومدينة كرداسة؛ لإدارتهم دون ترخيص، إضافة لغلق جناحين للعمليات ملحقين بأحد المراكز المتخصصة بأمراض النساء والولادة غير مؤهلين بالهرم و6 أكتوبر.

ووّجه راشد مديرة مديرية الصحة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم، وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية، مؤكداً أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم قطع المرافق عن المنشآت المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.