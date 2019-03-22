بمناسبة عامين على منصبه.. عمر مروان يجتمع بموظفي وقيادات "مجلس النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عقد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، اجتماعًا مع قيادات ومستشاري وموظفي وزارة شئون مجلس النواب بمناسبة مرور عامين على تقلده المنصب.

وتناول الاجتماع ضرورة الاهتمام بسلامة الوطن، خطط عمل الإدارات المختلفة، الاحتياجات اللازمة لتنفيذها، معوقات العمل، المقترحات التي تعمل على تطوير الأداء، وتذليل العقبات.

وأكد مروان خلال اللقاء على ضرورة "وضع الوطن أمام أعيننا، والعمل على تحقيق نهضته وسلامته وقوته، وإدراك حجم المخاطر التي تحيط به، وتفويت الفرصة على المتآمرين من الإرهابين وأعوانهم في الداخل والخارج".

وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أهمية إدارة الوقت بالطرق العلمية التي تتيح للموظف استغلاله بكفاءة دون إهدار، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات التي تُعيق العمل بتوفير كافة الإمكانات التكنولوجية والمادية التي تمكن الموظف من أداء عمله بشكل مُيسر، فيوفر الوقت والجهد لاستثمارهما في تحسين العمل.

Advertisements

وقال مروان إن إدراك قيمة العمل مهما صغر حجمة أمر هام لاستمراريته وزيادة الإقدام عليه، معتبراً الموظف جزء من آلة عمل الوزارة، والوزارة جزء من آلة عمل الدولة.

وواصل: "علينا جميعاً أن نسعى على إدارة هذه الآلة بكفاءة وانتظام واستمرار حتى تتحقق النهضة المنشودة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واستمع وزير شئون مجلس النوار لكافة طلبات العاملين بالوزارة، واستجاب للعديد منها وقرر اتخاذ اللازم بشأنها في حينه، واعداً بدراسة باقي الطلبات.

وأشاد الوزير في نهاية الاجتماع بأداء العاملين خلال الفترة الماضية، و"ما تم من إنجازات ملموسة"، إضافة إلى الاستجابة السريعة للتطوير التكنولوجي لآليات العمل بالوزارة، آملاً أن يتم التواصل مع باقي الوزارات والجهات إلكترونياً، تحقيقاً لرؤية الحكومة في الوصول إلى حكومة رقمية.