وزير الآثار من باريس: إعلان 3 اكتشافات جديدة خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن فرنسا ما زالت مستمرة في دورها الداعم للآثار المصرية حيث يعمل بمصر نحو 40 بعثة أثرية فرنسية في مجال الحفائر والترميم.

وأشار العناني، خلال افتتاح معرض توت عنخ آمون بباريس اليوم الجمعة، إلى التعاون التاريخي بين البلدين في العديد من المجالات السياسية والأثرية، مؤكدًا أن "المجال الأثري يحتل المكانة الأعمق في قلوب الفرنسيين حيث حظيت الحضارة المصرية القديمة باهتمام الفرنسيين خلال القرنين الماضيين منذ قيام عالم الآثار الفرنسي جون فرنسوا شامبليون بفك رموزها".

وأضاف أن "معرض الفرعون الصغير جاء ضيفًا على بلد النور (فرنسا) عام 1967".

ودعا العناني، الحاضرين لزيارة مصر وحضور احتفالها بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد حوالي ٦ أسابيع من الآن، إضافة إلى ترقب الإعلان عن ٣ اكتشافات أثرية جديدة خلال الأيام القادمة.

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كان الدكتور خالد العناني وزير الآثار، افتتح الجمعة، معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون"، والمقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن المعرض سيستمر حتى منتصف شهر سبتمبر، وسيفتتح للجمهور غدًا السبت.

ويتزامن المعرض مع الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف فى القرن العشرين المتمثل في مقبرة الملك توت عنخ أمون الذي تم عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

ويضم المعرض 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأوانٍ من الألباستر.