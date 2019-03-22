وزير الثقافة الفرنسي: معرض توت عنخ آمون يعكس مستوى التعاون بين القاهرة وباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أبدى وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستيير، إعجابه الشديد بمعرض الملك توت عنخ آمون المقام في العاصمة الفرنسية باريس والقطع المعروضة به، وطريقة عرضها.
ووصف ريستيير المعرض بأنه "يعكس مستوى التعاون المشترك القائم بين مصر وفرنسا وبخاصة في مختلف المجالات الثقافية والأثرية" -بحسب بيان وزارة الثقافة.
كان الدكتور خالد العناني وزير الاثار، وو الجمعة، معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون"، والمقام بالعاصمة الفرنسية باريس.
يذكر أن المعرض سيستمر حتى منتصف شهر سبتمبر، وسيفتتح للجمهور غدًا السبت.
ويتزامن المعرض مع الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف فى القرن العشرين المتمثل في مقبرة الملك توت عنخ أمون الذي تم عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.
ويضم المعرض 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الالباستر.
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