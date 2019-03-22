أخبار مصر | تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج بوزارة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج بوزارة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت وزارة الداخلية، أبناء الشعب المصري العظيم، الفائزين بحج القرعة لعام 1440 هـ / 2019م، في إطار حرص الوزارة على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأسلوب يمكنهم من استيفاء المستندات إنهاء الإجراءات المطلوبة منهم.

وفي سياق متصل أعلنت الوزارة، المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين لاستكمال إجراءات السفر لأداء مناسك الحج، والتعليمات التي يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج وفى ما يلي نعرض أهم المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج:--

1-جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وُجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة وسيتم رفض جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل نظراً لعدم قبول بياناته عند الإدراج بنظام المـسار الإلكتروني ويراعى تسليم جواز السفر الدولي المميكن بمعرفة الحاج الفائز عند تحصيل تكاليف الحج منه، ويجب إرفاق جواز سفر المحرم بجواز سفر السيدة المرافقة له.-

2-عدد "4" صورة حديثة مقاس (4 × 6) بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.-

3-البطاقة الصحية الخاصة بتلقي التطعيم ( لقاح الأنفلونزا الموسمية ، اللقاح الرباعي 135 ACYW، والحمى المخية الشوكية ) أو أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة.-

4- ما يفيد توقيع الكشف الطبي على الفائز بأحد المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة والتي يعلن عنها.-

5- صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش الحج).-

Advertisements

6- بيان الموقف التجنيد للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وُجدوا) في سن التجنيد ، الفائزون بالقرعة "مواليد 18/3/1941" وما قبلهـا غير مطالبين بالموقـف التجنيد عند السفر وماعـــدا ذلك يراعى تقديم مستند التجنيد عند سفره.-

7-موافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله.- الإيصال الصادر من "شركة تسهيل" المنوط بها رفع البصمة الحيوية كشرط الحصول على تأشيرة السفر مع إرفاقه بجواز السفر الدولي للحاج بالغلاف الخلفي.-

8- حمل بطاقة صحية محدد بها الأمراض المصابين بها والأدوية الممنوعين من تناولها بالنسبة للحجاج الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة.-

9-تحصيل رسوم حج القرعة- يبدأ سداد كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية ( الأهلي ، مصر ، القاهرة ) ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية ( مدفوعات حكومية " مدفوعات قرعة الحج " ) اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 25/3/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 4/4/201" (ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف حج هذا العام) وهى : مبلغ (57,800 جنيه) فقط سبعة وخمسون ألف وثمانمائة جنيه مصري ، إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (13,200 جنيه) فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان جنيه مصري ، بإجمالي (71,000 جنيه) فقط واحد وسبعون ألف جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى مبلغ (9,500 جنيه) فقط تسعة آلاف وخمسمائة جنيهاً ما يعادل مبلغ (2000 ريال سعودي) لمن سبق له أداء الفريضة خلال الأعوام الخمسة السابقة، وذلك وفقاً لتعليمات السلطات السعودية في هذا الشأن.

10-يعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 25/3/2019 حتى يوم الخميس الموافق 4/4/2019 بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج.- في حالة الاعتذار بعد سداد الرسوم يتم رد التكاليف للفائز بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات التي قُدمت فقط ، أما بالنسـبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقوم الفائز بتقديم طلب للإدارة العامة للشئون الإدارية للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران يفيد عدم سفر الحاج لاتخاذ اللازم بشأنه، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.-

11- يلتزم الفائز بفرصة حج القرعة بالآتي - احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج وضرورة إبرازها لدى موظفي الجمارك في منافذ الوصول للمملكة.- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها بما لا يتجاوز قيمته ( 10,000 دولار أمريكي) فقط عشرة ألاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.-

12-الالتزام بتعليمات السلطات السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بكافة وسائل التصوير.