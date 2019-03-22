أخبار مصر | بحضور رئيسة وزراء نيوزيلندا.. "مكرم" تشارك في المراسم الرسمية لجنازة شهداء حادث المسجدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور رئيسة وزراء نيوزيلندا.. "مكرم" تشارك في المراسم الرسمية لجنازة شهداء حادث المسجدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شيخ الأزهر يتواصل مع وزيرة الهجرة لنقل رسالة تعزية للحكومة النيوزلندية وأسر الشهداء

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، في الجنازة الرسمية لشهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة الماضي، والذي راح ضحيته ٥٠ شهيدًا من بينهم 4 شهداء مصريين، بحضور رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.

وتوجهت رئيسة وزراء نيوزيلندا بخالص الشكر إلى وزيرة الهجرة على الحضور والمؤازرة والدعم الذي قدمته إلى أسر شهداء الحادث وعلي دعوتها الدائمة للتعايش السلمي بين الشعوب والجاليات.

ومن ناحيتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، طلب منها توجيه رسالة شفهية إلى الحكومة النيوزيلندية ولأهالي الضحايا بإدانته للحادث، وبشكره للسلطات النيوزيلندية لما قدمته لمصابي وأسر ضحايا الحادث، مؤكدة أنها لمست خلال تواجدها في نيوزيلندا اهتمامًا بالغًا لأسر الشهداء وتوفير أقصى درجات الرعاية اللازمة للمصابين.

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يذكر أن مراسم الجنازة قد أقيمت بحضور رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وممثلين عن دول الشهداء وسفراء الدول العربية والاسلامية والآلاف من المشيعين بالقرب من مسجد النور، وهو أحد المسجدين المستهدفين خلال الهجوم يوم الجمعة الماضي.

كما أصدرت الحكومة النيوزيلندية تعميمًا لارتداء الحجاب في يوم الجنازة، فضلاً عن بث أذان صلاة الجمعة على التلفزيون والإذاعة النيوزيلندية، وتلاه دقيقتا صمت على أرواح الضحايا، وبعد ذلك ألقيت خطبة الجمعة باللغتين العربية والإنجليزية.

كما فتحت العديد من المساجد في جميع أنحاء البلاد أبوابها أمام الزوار، مع تشكيل سلاسل بشرية خارج بعضها في أعمال رمزية للحماية والتضامن اضافة الي وضع الزهور امام نصب تذكاري.