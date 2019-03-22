أخبار مصر | ننشر طريقة التعامل مع الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر طريقة التعامل مع الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو لطلاب الصف الأول الثانوي، يشرح كيفية التعامل مع الامتحان الإلكتروني، وذلك على موقعها الرسمي والذي سيتم على الـ"تابلت" يوم الأحد ٢٤ مارس.

الوزارة قالت إنه لا بد من إدخال كلمة السر واسم المستخدم، ثم إدخال الكود والذي يعطيه المراقب للطالب في أثناء الامتحان.

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وأوضحت الوزارة، أن وقت الامتحان يظهر للطالب على الـ"تابلت"، وبذلك يتمكن من معرفة الوقت الذي استغرقه والوقت المتبقي.

وأردفت أن الامتحان سيكون به 3 أنواع من الأسئلة وهم: الاختيار من متعدد، وأسئلة تحتاج إلى لوحة المفاتيح، وأسئلة تحتاج إلى القلم الإلكتروني.

ولفتت الوزارة إلى أن الـ"تابلت" يرسل رسالتين تحذيريتين في أثناء أداء الامتحان واحدة قبل انتهاء الوقت بعشر دقائق، وأخرى قبل انتهاء الوقت بدقيقتين، وفور انتهاء الوقت سيتم غلق الامتحان تلقائيا عى أن يتم حفظ إجابة الطالب تلقائيا.