أخبار مصر | ننشر أسعار برامج الحج السياحي لعام 2019 بعد الزيادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسعار برامج الحج السياحي لعام 2019 بعد الزيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، أشرف شيحة، عن زيادة سعر برنامج الحج السياحي حتى بلغت نسبة الأسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5% بالمقارنة مع السعر الماضي.

"شيحة" قال إنه تم مراعاة حالة محدودي الدخل الذين يرغبون في أداء مناسك الحج السياحي هذا العام، وأن المواطنين الذين يرغبون في أداء مناسك الحج، يجب عليهم التقدم من الفترة الحالية إلى شركات السياحة المرخصة فقط، وتنوه اللجنة العليا على انه يجب البعد عن الشركات الغير مرخصة للتجنب من عمليات النصب.

وفيما يلي أسعار برامج الحج السياحي لعام 2019، والتي لا تشمل سعر تذكرة الطيران:

مستوى الحج للخمس نجوم صف أول مباشرة على الحرم وحتى مسافة تبعد عن الحرم بنحو 250 متر حيث تبلغ نحو 125 ألف جنيه مصري.

مستوى الحج لمستوى 5 نجوم صف ثاني ويبعد عن الحرم المكي بنحو 1250 متر، تقدر بنحو 110 ألف جنيه مصري.

مستوى الحج 4 نجوم صف أول ويبعد عن الحرم المكي بنحو 750 متر، تقدر بنحو 94 ألف جنيه مصري.

مستوى الحج 4 نجوم صف ثاني حيث يبعد عن الحرم المكي حوالي 1250 متر، حيث أنها تقدر بنحو 90 ألف جنيه مصري.

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مستوى الحج الاقتصادي للموسم الكامل في فنادق مكة والتي تبعد عن الحرم بحوالي 2250 متر، حيث يقدر بنحو 62 ألف جنيه مصري.

الحج مستوى اقتصادي للموسم الكامل ويبعد عن الحرم المكي بنحو 2500 متر، حيث إنها تقدر بنحو 59 ألف جنيه مصري.

الحج مستوى برنامج اقتصادي لتحسين فنادق 5 نجوم تقدر بنحو 55 ألف جنيه مصري.

الحج المستوى الاقتصادي لتحسين فنادق 4 نجوم، كما إنها تقدر بنحو 53 ألف جنيه مصري.

الحج لبرنامج الحج البري موسم كامل في فنادق مكة شاملة لأسعار النقل فإنها تبلغ نحو 63 ألف جنيه مصري.

موسم الحج البري موسم كامل في فنادق مكة يبعد حتى 2500 متر، وتقدر بنحو 61 ألف جنيه مصري.

موسم الحج البري لتحسن مستوى 5 نجوم، تقدر بنحو 55 ألف جنيه مصري.