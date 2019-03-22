أخبار مصر | "التموين" تزف بشرى لأصحاب البطاقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التموين" تزف بشرى لأصحاب البطاقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزير التموين: صرف الأرز عالى الجودة على بطاقات التموين بسعر 9 جنيهات بداية من أبريل المقبل

اطمئن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على موقف السلع الغذائية والأساسية من خضروات طازجة وأسماك ولحوم وغيرها من السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان الكريم.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الرابع الذي عقده مجلس المحافظين، أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي حضور وزراء التموين والتنمية المحلية والشباب والرياضة والنقل.

ومن ناحيته، قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إنه تم مضاعفة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والآلبان والبقوليات وكافة مستلزمات الشهر الكريم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

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وتابع أنه تم زيادة كراتين السلع التموينية والتي يتم توزيعها بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً والتي تتحمل تكلفتها وزارات الأوقاف والبترول والسياحة.

وأوضح بأن وزارة التموين مستعدة جيداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم توفير كافة أنواع السلع الأساسية والاستراتيجية لدي البقال التمويني والمجمعات الاستهلاكية.

الوزير شدد على أنه بداية من شهر أبريل المقبل، سوف يتم صرف الأرز على بطاقات التموين بسعر 9 جنيهات للكيلو وهو أرز عالي الجودة.

ونوه بأنه تم تكليف بقالي التموين ومنافذ جمعيتي بنشر قوائم بأسعار السلع والمنتجات التي تقوم بصرفها أو بيعها للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم التنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة من أجل توفير الدواجن واللحوم بمنافذ وزارة التموين المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى المنافذ الخاصة بجهاز الخدمة الوطنية.