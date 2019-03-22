أخبار مصر | ننشر أماكن وشروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أماكن وشروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، باب التقديم لأداء فريضة الحج لموسم عام 2019، الخاص بأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة حج الجمعيات الأهلية.

التقديم يستمر من يوم 19 فبراير حتى يوم 7 مارس القادم، كما قد أكد بأنه تم اختيار أفضل أماكن لكل برامج حج الجمعيات الأهلية، وفق شروط موضوعة لكل مستوى كما قد وافق عليها مجلس أمناء المؤسسة، وتم تنفيذ 4 مستويات للحج مثل العام الماضي.

وينبغي لكي يتقدم عضو الجمعيات الأهلية إلى حج الجمعيات الأهلية، أن يتوافر لديه بعض الشروط التالية:

يجب أن يكون العضو المتقدم مسجل في إحدى الجمعيات الأهلية.

في حالة كان عمر المتقدم يبلغ أكثر من 75 عام فلابد من آن يتوافر لديه مرافق.

يجب أن يكون العضو المتقدم قادر من الناحية الصحية على أداء مناسك الحج من الناحية الصحية لحرص الجمعية على سلامته.

لابد أن يكون قد سدد العضو الاشتراك السنوي الخاص بالجمعية الأهلية.

كما من أهم الشروط أن تكون الجمعية المقيد بها المتقدم لحج الجمعيات الأهلية، أن يكون قد مر على قيدها عامين على الأقل، ولم يوقع عليه جزاءات لمخالفات قد ثبتت بحق الجمعية.

يجب تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التي تتبع لها الجمعية الأهلية.

كما يجب آن تكون الجمعية الأهلية قد مر على قيدها عامين على الأقل حتى موعد 1 /1 / 2019م كما يجب أن لم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

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طريقة التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2019

الدخول إلى بوابة الحج المصرية، وذلك للتقديم للحج، في أحد أنظمة الحج سواء كان في حج الجمعيات أو القرعة أو السياحي حيث انه الموقع الأساسي في التقدم للحج من جانب وزارة الداخلية.

يمكن التقديم في حج الجمعيات الأهلية بنظام القرعة عند طريق التوجه إلى اقرب مركز أو قسم شرطة التابع لها، ثم ملء الاستمارة الخاصة بذلك وتوقيعها، وتسليمها للموظف المختص.

وعند ظهور النتيجة القرعة سوف نوافيكم بها أول بأول.

من المقرر آن تظهر قرعة حج الجمعيات الأهلية في نهاية شهر مارس ويغلق باب التقديم في يوم 7 مارس الحالي.

وفيما يتعلق بمستويات الحج، فالأول يشمل فنادق 5 نجوم في ساحة الحرم المكي وتقييم 5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية في المدينة المنورة، والثاني يشمل فنادق 4 نجوم في المنطقة المركزية يبعد عن مكة المكرمة مسافة 750 مترا، تقييم 5 نجوم في المنطقة المركزية، وتبعد عن المدينة المنورة بحد أقصى 300 متر.

والثالث يشمل فنادق 3 نجوم في المنطقة المركزية يبعد عن مكة المكرمة بحد أقصى 800 متر، تقييم 4 نجوم في المنطقة المركزية يبعد عن الحرم النبوي بحد أقصى 300 متر.

والرابع يشمل فنادق المنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بحد أقصى 1200 متر، ويشمل تقييم 3 نجوم، في المنطقة المركزية تبعد عن الحرم النبوي بحد أقصى 300 متر.

كما توفر المستويات الأربعة وجبتي الإفطار والغداء.