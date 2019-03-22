أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن حج الجمعيات الأهلية وشروط الفوز برحلة إلى بيت الله

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أعلنت وزارة التضامن، في وقت سابق، فتح باب التقديم في حج الجمعيات الأهلية للحجاج الراغبين في الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية.

وأغلق باب التقديم في حج الجمعيات الأهلية، الخميس 13 مارس، أمام طلبات الجمعيات الأهلية، والتقديم يكون وفق الشروط الموضوعة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي وأهمها أن يكون المتقدم عضو في إحدى الجمعيات الأهلية مع تسديد الاشتراك السنوي للجمعية، والتقديم يكون من خلال بوابة الحج المصرية أو من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وهناك بعض الشروط الواجب توافرها في أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج عبر حج الجمعيات الأهلية، كما أن الشروط تتمثل في الأتي:

وأن تكون الجمعية الأهلية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2019م.

يجب أن تكون الجمعية الأهلية لم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

يجب أن يكون المتقدم مسجل بعضوية الجمعية قبل 1/2/2018 ومسدد الاشتراك السنوي.

يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج فى خلال 5 مواسم سابقة تحسب منذ سنة 2013.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بدائرة المحافظة المتقدم عليها وفقا لبطاقة الرقم القومي الذي يتقدم بها.

يجب أن يخلو المتقدم من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية وبما يمكنه من أداء المناسك بالاعتماد على نفسه.

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يجب وجود مرافق من نفس الجنس للمتقدم ممن تجاوز أعمارهم 75 سنة وأصحاب الإعاقة والأمراض التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

يجب تحصيل رسوم 100 جنيه مقابل رسوم التقديم والتسجيل ببرنامج قرعة الحج عن كل حاج .

موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية

وقررت الوزارة، أن يتم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية التي تخص حجاج الجمعيات الأهلية والتي تشمل موسم حج العام الحالي 1440/ 2019، وستجرى القرعة لكل محافظات مصر داخل مقر وزارة التضامن الاجتماعي مع نهاية شهر مارس الحالي.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل في قرعة حج الجمعيات الأهلية يكون من خلال موقع بوابة الحج المصرية، وهي بوابة الحج الموحدة، وفق قرار مجلس الوزراء بتحديد جهة واحدة فقط لتسجيل طلبات الحج في قرعة حج أو قرعة حج الجمعيات أو قرعة حج السياحة، ولا يحق التسجيل غير في جهة واحد فقط عبر بوابة الحج المصرية، وسوف تظهر نتيجة حج الجمعيات الأهلية عبر نفس الموقع.

كما يوجد قرعة الحج من ضمن منظومة الحج والتي سوف تجرى خلال أيام قليلة، وسوف تظهر نتيجة قرعة حج التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عبر بوابة الحج المصرية.

وتم نشر أسعار برامج رحلات الحج على حسب المستويات والفنادق والسعر للحج والعمرة

المستوى الأول بقيمة 84 ألفا و800 جنيه، حيث يقيم الحاج في فندق 5 نجوم في ساحة الحرم

المستوى الثاني بقيمة 70 ألفا و600 جنيه حيث يقيم الحاج في فندق 4 نجوم بالمنطقة المركزية

المستوى الثالث الاقتصادي فيقدر بقيمة 600 ألف و400 جنيه حيث يقيم الحاج في المنطقة المركزية بفندق 3 نجوم يبعد عن الحرم بحوالي 800 متر.