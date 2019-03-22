أخبار مصر | وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات الدورة الـ٥٢ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات الدورة الـ٥٢ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، في اجتماعات الدورة الـ٥٢ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومؤتمر وزارء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي يعقد أعماله على المستوى الوزاري، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بمدينة مراكش بالمغرب تحت عنوان "السياسات الضريبية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الرقمنة: استراتيجية من أجل أفريقيا".

الوزراء الأفارقة يبحثون السياسات الضريبية الملائمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، وتعزيز الدور الحيوى للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.

وكانت الاجتماعات قد بدأت، الأربعاء، على مستوى الخبراء، كما تعقد، السبت والأحد، عدد من الجلسات المتخصصة التي تتعلق بإطلاق التقرير الاقتصادي للجنة الأمم المتحدة حول أفريقيا ومدى تقدم التكامل والاندماج الاقتصادي بين بلدان القارة الافريقية وتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا ودور النقل البحري في تسهيل التجارة البينية الأفريقية وسبل تمويل تطوير شبكة السكك الحديدية الإقليمية الأفريقية وتطوير التجارة الالكترونية وسد الفجوة المتصلة بالبنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص وإعداد الأيدى العاملة الأفريقية لسوق الغد.