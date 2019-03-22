أخبار مصر | "الزراعة": معمل "سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية" حصل على اعتماد "إيجاك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزراعة": معمل "سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية" حصل على اعتماد "إيجاك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معمل "سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية" التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، حصل على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" ووفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025: 2017.

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد شلبي، مدير المعمل، إن ذلك يأتي بعد الزيارات التي قام بها فريق التقييم للمعمل، ويسري تنفيذ هدا اعتبارا من اليوم التالي لموافقة اللجنة المستقلة للاعتماد.

وأضاف أن تلك الخطوة تضمن دقه الاختبارات ومطابقتها للمعايير الدولية، فضلا عن إصدار شهادات الخلو من الأمراض الفيروسية للأمراض التي تصيب البطاطس والطماطم والموالح والفراولة معتمده دوليا بما يسهم في تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين.

Advertisements

وتوجه "شلبي" بالشكر إلى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، على اتاحة كافة الامكانيات والدعم اللازم للمعمل، ليكون الاول في مصر والمصرح له بإصدار شهادات الخلو من الامراض الفيروسية للأمراض التي تصيب النباتات.

وأشار مدير المعمل إلى أن اللجنة المستقلة للاعتماد، والتى عقدت يوم الاربعاء الماضي، قد منحت الاعتماد للمعمل لاختبارين هامين للكشف عن الامراض الفيروسية التي تصيب محاصيل الفاكهة والخضر وهى الامراض الفيروسية التي تصيب البطاطس مثل: فيروس Y البطاطس وفيروس X البطاطس وفيروس التفاف اوارق البطاطس وفيروس A البطاطس وفيروس S البطاطس وفيروس M البطاطس وفيروس موب توب البطاطس وفيروس خشخشة الدخان، فضلا عن الامراض الفيروسية التي تصيب الطماطم وهى فيروس تجعد وإصفرار أوراق الطماطم وفيروس الذبول المتبقع للطماطم فيروس تلون اوراق الطماطم وفيروس التلون المعدى في الطماطم وفيروس توريد الطماطم.

كذلك الفيروسات التي تصيب الفراولة وهى فيروس تجعد الفراولة، فيروس تبرقش الفراولة، فيروس التبقع الحلقى الكامن في الفراولة، فيروس تحزم عروق الفراولة فيروس الحافة الصفراء الخفيفة في الفراولة. وفيروس موزايك الارابس، والفيروسات الفيرويد التي تصيب الموالح وهى فيروس التدهور السريع في الموالح وفيروس قوباء الموالح وفيرويد تشقق قلف أشجار الموالح.

وأضاف أن معمل سمارت لاب لتشخيص الامراض النباتية تتركز مهامه في استخدم أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الاصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيرية، فضلا عن تدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة كما يوفر المعمل نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة والحد من انتشار الأمراض.