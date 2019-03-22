أخبار مصر | تعاون بين "الإنتاج الحربي" وشركة بولندية لإنشاء كبائن تعمل كغرف عمليات جراحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون بين "الإنتاج الحربي" وشركة بولندية لإنشاء كبائن تعمل كغرف عمليات جراحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد سعيد العصار، مراسم توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Chimide Polaska البولندية، المتخصصة في مجال إنتاج الكبائن الخاصة المجهزة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

توقيع المذكرة مع الشركة البولندية يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي.

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التعاون يهدف إلى إنشاء كيان مشترك بين "الإنتاج الحربي" والشركة البولندية، لإنتاج الكبائن الخاصة التى تعمل كغرف عمليات جراحية، مطابخ، مخازن، واستخدامات أخرى متنوعة في المجال المدني والمجال العسكري لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير.

ومن ناحيته، قال كريستوف تيودور، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر.

ولفت إلى ثقته في نجاح التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين في مجال إنشاء مصنع لإنتاج الكبائن الخاصة المجهزة، والتى يمكن استخدامها فى مجالات متعددة، سواء فى المجال المدنى والمجال العسكرى.