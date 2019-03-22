مصر | ننقل تحقيقات النيابة فى واقعة إهانة محامى بالإسكندرية

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أمر رئيس نيابة المنشية، بفتح تحقيقات في البلاغ المقدم من المحامي شريف عبد الله، ضدد موظف بالنيابة لقيامة بتمزيق اوراق رسمية، وهي عبارة عن طلب مقدم للنيابة والذي يحمل رقم 550لسنة 2019.

وقام المحامي بتقديم فلاشة تحتوي علي مصادر للواقعة بالصوت والصورة، فأمرت النيابة بأن يتم تفريغها بمعرفتها قبل إرسالها لأية جهه خشية من تعرضه لأي تلف.

وفى سياق متصل فقد إستمعت النيابة لاأوال المحامي برئاسة علي أيوب وكيل نيابة المنشية، حيث إمتدت جلسة الإستماع حوالى ٩ساعات، وتباشر النيابة التحقيقات وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إتخاذ اللازم .