شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«الحجاب».. وزيرة الهجرة تشارك في جنازة «شهداء المسجدين» بنيوزيلندا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحضور رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الجمعة، في الجنازة الرسمية لشهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش، الجمعة الماضية، والذي راح ضحيته ٥٠ شهيدًا من بينهم 4 شهداء مصريين.

وتوجهت رئيسة وزراء نيوزيلندا بخالص الشكر إلى وزيرة الهجرة على الحضور والمؤازرة والدعم الذي قدمته إلى أسر شهداء الحادث وعلى دعوتها الدائمة للتعايش السلمي بين الشعوب والجاليات.

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من جانبها، قالت «مكرم» إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، طلب منها توجيه رسالة شفهية إلى الحكومة النيوزيلندية ولأهالي الضحايا بإدانته للحادث، وبشكره للسلطات النيوزيلندية لما قدمته لمصابي وأسر ضحايا الحادث، مؤكدة أنها لمست خلال تواجدها في نيوزيلندا اهتمامًا بالغًا لأسر الشهداء وتوفير أقصى درجات الرعاية اللازمة للمصابين.

يذكر أن مراسم الجنازة قد أقيمت بحضور رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، وممثلين عن دول الشهداء، وسفراء الدول العربية والاسلامية، والآلاف من المشيعين بالقرب من مسجد النور، وهو أحد المسجدين المستهدفين خلال الهجوم، الجمعة الماضية.

كما أصدرت الحكومة النيوزيلندية تعميمًا لارتداء الحجاب في يوم الجنازة، فضلاً عن بث أذان صلاة الجمعة على التلفزيون والإذاعة النيوزيلندية، وتلاه دقيقتا صمت على أرواح الضحايا، وبعد ذلك ألقيت خطبة الجمعة باللغتين العربية والإنجليزية.

كما فتحت العديد من المساجد في جميع أنحاء البلاد أبوابها أمام الزوار، مع تشكيل سلاسل بشرية خارج بعضها في أعمال رمزية للحماية والتضامن إضافة إلى وضع الزهور أمام نصب تذكاري.

وزيرة الهجرة تشارك في المراسم الرسمية لجنازة شهداء حادث المسجدين في نيوزيلندا

وزيرة الهجرة تشارك في المراسم الرسمية لجنازة شهداء حادث المسجدين في نيوزيلندا

وزيرة الهجرة تشارك في المراسم الرسمية لجنازة شهداء حادث المسجدين في نيوزيلندا