شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات عمالية ترحب بقرارات الرئيس بشأن تحسين أحوال المعاشات وزيادة الأجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت القيادات العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن ضرورة العمل على تحسين أجور العاملين وأصحاب المعاشات.

وأعرب النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن سعادته بهذه التوجيهات من الرئيس للحكومة والتى تؤكد حرص الرئيس دائما على رعايته للمواطنين وخاصة محدودى الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات.

وثمن المراغى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، والتى أثلجت صدور أصحاب المعاشات عندما أمر الرئيس بسحب الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة لوقف الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات حيث أمر بتنفيذ الحكم وصرف العلاوات الخاصة المستحقة لهم كما أمر الرئيس بتحقيق مطالب أصحاب المعاشات المتمثلة في إعادة أموالهم من الخزانة العامة إلى صناديق التأمينات الاجتماعية للاستفادة منها في تحسين أحوالهم.

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ومن جانبه، قال النائب محمد وهب الله الامين العام لاتحاد العمال، أن الرئيس طلب من الحكومة أيضا إعداد تشريع خاص لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارا من الموازنة العامة من أول يوليو المقبل متوجها بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى الراعى الأول للعمال وأصحاب المعاشات.

وقال هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشؤون العاملين بالحكومة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن توجيهات الرئيس للحكومة بشأن تحسين أحوال العاملين هدفها تحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار داخل منشآت العمل بما يمكن العاملين من أداء وظائفهم بإخلاص عند تقديم الخدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين من أصحاب المشروعات التنموية معربا عن أمله بأن ينص التشريع المقترح حول تحسين أجور العاملين بأن يعالج مشكلات الأجر المكمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2017 بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالوزارات.

واكد هشام رضوان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، ان قرارات الرئيس تؤكد انحيازه لمحدودى الدخل من العاملين واصحاب المعاشات والتى تؤكد ان الرئيس يسعى دائما إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى الذي هو عماد الاقتصاد وحجر الاساس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

وفى ذات السياق توجه احمد السيد الدبيكى رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: «شكرا سيدى الرئيس الانسان، الذي بالفعل يدعم بكل قوة فئة من الشعب جارت عليهم حكومات كثيرة سابقة واستخدموا أموالهم استخداما غير آمن».