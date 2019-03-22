شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «انتخابات الصيادلة»: غدا أخر أيام تلقي الطعون وإعلان الكشوف النهائية 28 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الصيادلة عن بدء فترة الطعون في انتخابات التجديد النصفي للنقابة من الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس، على أن تفتح أبواب تقديم الطعون من الساعة 9 صباحا إلى 3 عصرا، على أن تمتد في أخر أيام الطعون حتى الساعة الخامسة مساء، واوضحت اللجنة أن النظر في الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين سيكون من الإثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس، على أن تجرى الانتخابات في الثلاثاء 16 أبريل المقبل.

وأوضحت اللجنة، برئاسة الدكتور أحمد عطية سعده، تفاصيل عملية الاقتراع، وأعلنت عن عدد وألوان الأوراق التي يتسلمها الصيدلي يوم الانتخابات لإتمام عمليته الانتخابية بنجاح، حيث سيتسلم 7 ورقات اقتراع لكل منها لون مختلف عن الاخر، ويجب اختيار العدد المطلوب لكل ورقه لان أي اختيار اقل أو أكثر يبطل ورقة الاقتراع، وأكدت اللجنة، انه على الصيدلي اختيار العدد المطلوب من المرشحين بالورقة المسلمة على المقعد باختلاف لونها.

وأضافت، في بيان لها، أن ورقة النقيب العام تكون باللون الأخضر ويتم اختيار مرشح واحد، وورقة المستوى العام فوق السن «لبني» ويتم اختيار 3 مرشحين، وورقة المستوى العام تحت السن ولونها ازرق ويتم اختبار 3 مرشحين، وورقة ممثل المنطقة باللون الأحمر ويتم اختيار مرشح، وورقة النقيب الفرعي باللون البرتقالي ويتم اختيار مرشح.

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وأوضحت اللجنة أن ورقة عضو فرعي فوق السن ستكون باللون الزيتي ويتم اختيار 3 مرشحين، ماعدا القاهرة يتم اختيار 5 والاسكندرية اختيار 4، وورقة عضو فرعي تحت السن باللون البنفسجي يتم اختيار 3 مرشحين، ماعدا محافظة القاهرة يتم اختيار 5 ومحافظه الاسكندرية يتم اختيار 4.

وأشارت العليا للانتخابات إلى أنه لا يسمح للصيدلي بالإدلاء بصوته إلا بوجود بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة سلاح موضحًا بها الرقم القومي والصور الشخصية مع كارنية النقابة، وأنه في حالة عدم وجود الاسم بالكشوف لعدم السداد يمكن السداد أو تقديم إيصال السداد لعام 2018 باللجان الخاصة بغير المسددين.

وأكدت أنه سيتم إرسال رسائل على الهواتف المحمولة لجميع الصيادلة الناخبين لإعلامهم بموعد إجراء العملية الانتخابية، وحثهم على الإدلاء بصوتهم، إضافة إلى إنشاء موقع وتطبيق موبايل يتضمن كيفية التصويت بالانتخابات، ومقار اللجان الانتخابية، وموقع اللجنة الانتخابية على تقنية الجي بي اس، وموقف الصيدلي من سداد اشتراكات النقابة.

وكانت النقابة أعلنت الخميس الماضي عن القوائم الأولية للمرشحين على مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث بلغ عدد المرشحين على منصب النقيب 13 مرشح، و44 لمقاعد العضوية بالنقابة العامة، بالإضافة إلى 34 مرشحا على مقاعد العضوية للمناطق.